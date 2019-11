Revenu universel d’activité : à Roubaix, l’opération séduction du gouvernement

SOCIAL

En parallèle de la concertation institutionnelle, le gouvernement a lancé une série de consultations publiques dans cinq villes de France pour recueillir la parole des Français sur la construction du futur RUA mais aussi tenter de rassurer. À Roubaix, mercredi 6 novembre, une centaine de personnes ont répondu à l’invitation.

Dans la salle du Vélodrome de Roubaix, l’ambiance est studieuse. Ce mercredi matin, 110 personnes ont fait le déplacement pour participer à la deuxième consultation publique organisée par le ministère des Solidarités et de la Santé qui chapeaute la construction du Revenu universel d’activité (RUA) souhaité par Emmanuel Macron.

Répartis sur une douzaine de tables, des membres d’associations roubaisiennes et des bénéficiaires de prestations sociales sont invités à se pencher sur les contours de cette réforme majeure du système de prestatios sociale qui prévoit de fusionner RSA, APL, Prime d’activité – et peut-être l’allocation adulte handicapé et le minimum vieillesse – en une seule et même allocation.

Réflexions collectives et interrogations

Qui pourra en ...