Non-privatisation de l’hôpital : les élus locaux mécontents

Publié le 08/11/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

L’hôpital de Longué-Jumelles, dans le Maine-et-Loire, va finalement rester public. La ministre de la Santé a pris sa décision, qui a fait sortir de ses gonds le président du conseil départemental.

Longué-Jumelles ne deviendra pas le premier hôpital public privatisé. Lourdement endetté, il avait fait l’objet d’un appel à repreneur lancé en mars dernier par l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire (pour la partie hôpital) et le conseil départemental de Maine-et-Loire (pour la partie Ehpad) avec une candidature privée qui semblait tenir la corde.

Après des mois de tergiversations, Agnès Buzyn, ministre des Solidarité et de la Santé, a tranché le 7 novembre et l’ARS l’a confirmé le même jour : l’établissement « qui fait l’objet d’un suivi renforcé » restera bel et bien dans le giron public, « malgré une situation financière dégradée depuis plusieurs années ». L’avenir devrait être à la fusion avec l’hôpital de Saumur.