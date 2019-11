Coup d’arrêt final au projet Europacity

Aménagement

Publié le 07/11/2019 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, Régions

Le gouvernement a finalement annoncé l'abandon de ce projet de mégacomplexe qui était à l'origine de fortes contestations. En parallèle, et toujours afin de préserver des espaces naturels, il a présenté cinq projets de réhabilitation de friches, préfigurant une nouvelle stratégie pour ces quelques 2400 sites en attente de solutions.

Le troisième comité de défense écologique – réunissant le Président de la République, le Premier ministre, et plusieurs ministres – a été fatal au projet très controversé d’Europactiy. Ce dernier devait être implanté d’ici à 2027 dans le Val-d’Oise, au nord de Paris, et suscitait depuis des années de vives protestations de la part des associations environnementales et des commerçants locaux. Porté par Immochan, filiale immobilière d’Auchan, et l’investisseur chinois Wanda, il devait créer un mégacomplexe de loisirs et de commerces sur 80 hectares, avec un investissement à la clé de 3,1 milliards d’euros.

L’Etat a donc annoncé l’abandon de ce projet, estimant qu’il n’était « pas la bonne réponse au défi de ce territoire » et qu’il n’était « pas cohérent avec l’ambition ...