Face à l’engouement, les organismes de foncier solidaire veulent des garanties

Logement

Publié le 07/11/2019 • Par Isabelle Jarjaille • dans : France

Lancés en 2017 les organismes de foncier solidaire (OFS) sont aujourd'hui 19, et autant en cours de construction. Alors qu'un rapport parlementaire propose de généraliser ce dispositif, les OFS demandent des garanties, pour préserver la vocation sociale de leur outil.

Deux ans après le lancement des premiers organismes de foncier solidaire (OFS), permis par l’article 164 de loi Alur, le réseau national des Organismes de foncier solidaire s’est lancé dans un bilan à l’occasion de ses deuxième rencontres annuelles, à Rennes mercredi 6 et jeudi 7 novembre. « D’après l’enquête que nous avons réalisée, il existe aujourd’hui 19 OFS et autant en projet, explique Anne-Katrin Le Doeuff, directrice générale déléguée Espacité. Et nous voyons que le dispositif se développe aussi sur des territoires où la tension sur le marché est moins évidente mais où il y a quand même un enjeu de maîtrise du foncier. » Espacité estime qu’il y aura 9200 logements en bail réel solidaire à l’horizon 2024, pour les seuls 19 organismes ...