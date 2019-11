La Poste, partenaire global pour l’action publique locale

Publié le 19/11/2019 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Par son action de proximité et son « ADN » public, La Poste est un partenaire naturel des territoires. Dans le cadre de la diversification de ses activités, elle a développé des solutions innovantes pour aider les collectivités à moderniser leur action et améliorer les services aux usagers. Voyage au cœur de ces collectivités qui lui font déjà confiance.

1/ Favoriser le bien vieillir à domicile

Souhaitant mettre en place un service de portage de repas au domicile des personnes âgées, sans avoir à recruter de personnel, Wimille (Pas-de-Calais) s’est tournée vers La Poste. Les repas sont fournis par le prestataire habituel de la commune et leur livraison est assurée par les facteurs. Ce type de service est proposé jusqu’à 6 jours sur 7 partout en France et peut même comprendre l’élaboration de repas par un partenaire de La Poste si la commune n’a pas de cantine ou de prestataire. Au-delà de l’alimentation, ce qui se joue ici c’est aussi le maintien du lien social. Le facteur a un rôle de sentinelle et d’alerte en cas de besoin. Après chaque visite, il établit un rapport auquel la collectivité a accès via un espace en ligne sécurisé. Cette « vigie » peut aussi être assurée par les facteurs, sans la livraison de repas, dans le cadre d’une prestation dédiée à la veille sociale. Toujours pour favoriser l’autonomie des seniors, La Poste assure la distribution et la mise en fonction de tablettes numériques dont l’ergonomie est spécifiquement adaptée aux besoins des personnes âgées.

2/ Accélérer la transition énergétique

Dans le département du Finistère, Brest Métropole a choisi La Poste pour encourager les propriétaires de maisons individuelles dits « précaires » à réaliser des travaux d’amélioration énergétique de leur logement et les sensibiliser aux éco-gestes. Entre février et juin 2019, sur deux communes de la métropole, Guipavas et Plouzané, les propriétaires ciblés ont reçu la visite du facteur pour une première information et évaluation de leur situation. Les foyers éligibles, au regard de leur niveau de ressources, ont bénéficié d’un diagnostic énergétique gratuit de leur logement par un technicien de Soliha, qui leur a aussi délivré des conseils pratiques et des accessoires pour réduire leur consommation d’énergie au quotidien. Différents scénarios de réalisation de travaux leur ont ensuite été adressés. Sur les quelques 5 147 foyers ciblés, 130 diagnostics ont été réalisés, pour un objectif de départ de 90. S’appuyant sur le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), ce programme de La Poste est largement cofinancé par les fournisseurs d’énergie en leur qualité d’obligés… Cet exemple illustre le type de solution que La Poste propose aux collectivités pour les aider à repérer et sensibiliser les citoyens aux enjeux de la rénovation énergétique de leur logement.

3/ Faciliter l’accès au numérique dans les établissements scolaires

En Corse, depuis la rentrée 2019-2020, les élèves de CM1-CM2 de l’école d’Afa utilisent des tablettes numériques distribuées par La Poste. Développées par la société française Unowhy, elles sont spécifiquement conçues pour l’enseignement. De quoi permettre aux enfants d’être plus autonomes et aux enseignants d’adapter les exercices au niveau de chaque élève. La Poste a facilité toutes les étapes du déploiement, pour la collectivité comme pour le corps enseignant. Elle garantit aussi le service après-vente grâce à 850 techniciens repartis au niveau national sur 200 sites techniques de proximité. La solution « Classe mobile » de La Poste est disponible avec différentes marques de tablettes, de PC ou PC hybrides 2 en 1 équipés de suites de logiciels pédagogiques, et comprend des vidéoprojecteurs mobiles et des écrans numériques interactifs. Au-delà de cette solution « clés en main », La Poste accompagne aussi les projets de déploiement spécifiques : c’est ainsi que près de 200 000 lycéens franciliens ont reçu une tablette ou un PC Unowhy offerts par la région Île-de-France et distribués par La Poste.

4/ Simplifier la vie des citoyens et des agents grâce au numérique

Dans le département du Loiret, la communauté de communes Pithiverais Gâtinais a choisi d’intégrer la plateforme Citoyens de Docaposte, filiale du Groupe La Poste, à son nouveau site Internet. Bien plus qu’un bouquet de téléservices, le système centralise l’ensemble des échanges entre la collectivité et les citoyens, quel que soit le canal d’entrée (web, mail, SMS, courrier, guichet physique). Via une interface dédiée unique, les agents suivent et peuvent traiter toutes les demandes des administrés. Cette solution facilite tant les démarches des citoyens que le travail des agents. Outre cette plateforme multicanal, La Poste propose d’autres solutions de dématérialisation pour optimiser le fonctionnement interne des collectivités et développer une relation avec les citoyens plus simple, réactive et personnalisée.

5/ Orchestrer des actions de communication en soutien de l’action publique

Dans le Puy-de-Dôme, la commune d’Issoire a fait appel à deux dispositifs de La Poste pour sonder les habitants sur leurs habitudes de consommation et de stationnement. Deux bornes interactives ont été mises en place par Mediapost (filiale du Groupe La Poste) afin d’interroger les usagers du centre-ville sur leur « expérience client » lors de leur passage en ville. Les bornes étaient régulièrement déplacées pour toucher plus d’utilisateurs. En parallèle, les facteurs ont réalisé des enquêtes en porte-à-porte auprès de 3 000 personnes. La collectivité a ainsi pu comprendre que « l’achat plaisir » est un élément fort d’attractivité du centre-ville. Toutes les informations collectées lui serviront à orienter ses choix et mettre en place des actions concrètes dans le cadre de son plan Action Cœur de Ville. Pour animer les territoires, La Poste propose par ailleurs d’organiser des opérations de « street marketing » sur les lieux de vie et de passage (distribution de flyers, théâtralisation d’un espace public…). Enfin, en région Auvergne-Rhône-Alpes, La Poste a organisé la remise d’une box à tous les nouveaux foyers de la région pour développer une relation privilégiée avec ces nouveaux habitants. Remise en main propres par le facteur, la box est un véritable cadeau de bienvenue, avec un mot d’accueil, des informations sur la région, des petits cadeaux et des bons de réduction.

Des solutions innovantes pour des territoires attractifs Quand le véhicule du facteur sert aussi de capteur La Poste a effectué l’état des lieux de la voirie, de la couverture mobile ou de la qualité de l’air de plus de 100 communes françaises avec la solution Geoptis (filiale du Groupe La Poste), qui fournit une connaissance actualisée et précise de la commune via la tournée quotidienne du facteur. Du matériel embarqué dans son véhicule lui permet de relever les informations nécessaires. Traitées par des agents spécialisés, les données cartographiques sont transmises sur un portail en ligne sécurisé. Ces solutions sont des outils d’aide à la décision au service de l’attractivité du territoire, de l’optimisation des budgets et des politiques publiques.

Autre atout, la dimension collaborative : les citoyens peuvent partager des produits coup de cœur sur la plateforme et soutenir ainsi leurs commerçants. Une quinzaine de villes ont déjà choisi Ma Ville Mon Shopping.

Pour en savoir plus : www.mavillemonshopping.fr Des trajets facilités pour une image de qualité Soigner sa signalétique de rues (plaques et panneaux), c’est faciliter l’orientation et l’intervention des services d’urgence. Une signalisation homogène et de qualité donne aussi une bonne image du territoire. La Poste a mis au point une solution signalétique « clé en main » pour que chaque habitant, chaque visiteur, chaque professionnel puisse se repérer, s’informer et s’identifier sans difficulté. Cette prestation complète le savoir-faire de la Poste en matière d’aide à la dénomination et à la numérotation des voies.

Notre expert précise… Stéphanie DUPUY-LYON Directrice du marché Secteur public de La Poste « L’action publique locale est aujourd’hui mise au défi par les transformations profondes de la société. La Poste a donc choisi de renouveler en profondeur son partenariat avec les collectivités locales et de les accompagner au cœur même de leurs politiques publiques, là où sont les enjeux prioritaires pour elles : l’éducation, la facilitation du maintien à domicile des personnes vieillissantes, la transition énergétique ou l’attractivité du territoire. Notre offre de valeur sur ces sujets s’appuie sur la compétence de nos 72 000 facteurs et le lien social qu’ils assurent au plus près des administrés, sur notre connaissance fine du territoire, sur notre expertise logistique, mais aussi sur les innovations numériques de nos filiales. Ces atouts, nous les mettons à la disposition des collectivités, avec lesquelles nous partageons une même exigence en matière de service public. » En savoir plus : http://solutionscollectivites.laposte.fr/index.php

