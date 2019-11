Transports

Loi mobilités, petites lignes, VT … : Jean-Baptiste Djebbari passe sur le gril des sénateurs

Publié le 07/11/2019 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Sénat

Lors d'une audition par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, le secrétaire d’État aux transports Jean-Baptiste Djebbari est revenu sur les sujets chauds du moment, et notamment sur l'origine du rejet du projet de loi d'orientation sur les mobilités par les sénateurs le 5 novembre. Le coup de rabot sur le versement transport et le rapport Philizot sur les petites lignes ferroviaires ont aussi été au cœur des échanges.

