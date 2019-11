Le Parc national de forêts est enfin créé

Environnement

Publié le 07/11/2019 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Le décret du 6 novembre 2019 crée le Parc national de forêts dans les départements de la Côte-d’Or et de la Haute-Marne, l’établissement public ayant vocation à en assurer la gestion, définit la réglementation qui y est applicable et en approuve la charte.

« Annoncée à l’occasion du Grenelle de l’environnement en 2009, la création d’un parc national dédié à la protection des forêts feuillues de plaine aboutit après dix années de travail et de concertation. Le classement de ce territoire habité et exploité a pour objectif, outre la protection d’un patrimoine naturel exceptionnel (le cœur, principalement forestier est composé de près de 90 % de forêts anciennes), la protection d’un patrimoine culturel riche et ancien, et l’accompagnement à l’innovation en matière de développement durable de ce territoire rural. La réglementation du parc fait coexister ces objectifs et la gouvernance de l’établissement public reflète l’importance de l’implication des acteurs locaux dans la mise en œuvre de ce projet ».