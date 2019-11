Retraites : première réunion entre Jean-Paul Delevoye et les sapeurs-pompiers

Sécurité civile

Publié le 06/11/2019 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Une réunion inédite de tous les acteurs des services départementaux d'incendie et de secours a permis de lister les points d'inquiétude des sapeurs-pompiers autour de la réforme des retraites. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye de les rassurer sur le maintien de spécificités les concernant. Face à ces garanties orales, les syndicats restent mobilisés.

« Un grande première » : c’est ainsi que l’intersyndicale des sapeurs-pompiers (CGT, FASPP-PATS, FO-SIS,CFDT-SDIS, UNSA-SDIS, SPASDIS-CFTC, Avenir Secours, CGE-CGC) qualifie la réunion qui s’est tenue le 6 novembre à midi, au ministère de l’Intérieur. Pour la première fois, en effet, tous les acteurs de la profession étaient réunis pour parler réforme des retraites.

Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire aux retraites, a présidé cette rencontre avec Christophe Castaner et Laurent Nunez pour le ministère de l’Intérieur. Les financeurs étaient représentés, eux, par François Baroin, président de l’Association des maires des France et par Olivier Richefou, président de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNSIS) et du conseil départemental de la Mayenne, présent ce 6 novembre au nom de l’Assemblée des Départements de France. «On n’a jamais vu cette configuration de réunion, ce qui signifie sans doute que le dialogue est ouvert », commente Alain Goretti, président de la FASPP.

Maintien de la retraite à 57 ans

Malgré le contexte de tension actuel de leur profession, les organisations syndicales se montraient ainsi, à ...