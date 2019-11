Les sénateurs améliorent la prestation de compensation du handicap

Handicap

Publié le 07/11/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Suppression de la barrière d’âge de 75 ans, droits à vie… Une proposition de loi améliore l'accès à la prestation de compensation du handicap. Elle clarifie aussi la base légale des fonds départementaux de compensation, mais renvoie la question des transports à un futur « comité stratégique ».

Le Sénat a adopté le 5 novembre à l’unanimité une proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap (PCH), présentée par Alain Milon, sénateur LR du Vaucluse et président de la commission des affaires sociales. Créée par la loi handicap de 2005 et gérée par les conseils départementaux, la PCH permet la prise en charge de certaines dépenses liées au handicap. Cette aide personnalisée bénéficie actuellement à près de 300 000 enfants et adultes pour un coût global de 2,1 milliards d’euros. Le texte constitue « une nouvelle pierre pour l’émancipation des personnes en situation de handicap », a salué la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel.

La procédure accélérée a été engagée par ...

