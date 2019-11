Revenu universel d’activité : pour l’USH, « il faut que le gouvernement mette la main au portefeuille »

Social

Directrice générale de l’Union sociale pour l’habitat (USH), qui représente près de 700 organismes HLM, Marianne Louis revient sur les enjeux autour de l’intégration de l'aide personnalisée au logement (APL) dans le revenu universel d’activité (RUA). Une allocation qui concerne plus de 6 millions de foyers en France.

L’USH a participé activement à la concertation institutionnelle concernant la création du revenu universel d’activité. Vous êtes opposés à ce que l’APL soit fondu dans cette prestation que le gouvernement souhaite unique, pourquoi ?

Tout d’abord parce que l’APL n’est pas un minima social et ne doit pas être envisagée comme tel. L’idée du gouvernement serait de verser ce RUA sous condition de recherche d’emploi et cela nous paraît inacceptable sachant qu’il y a parmi les bénéficiaires de l’APL des retraités et des personnes handicapées. Par ailleurs, la moitié des bénéficiaires dans le parc social sont soit des retraités, soit des travailleurs pauvres qui ne touchent pas de minima sociaux. Lorsque l’on perçoit 950 euros de pension ou de salaire, on a le droit de percevoir l’APL. Il serait donc particulièrement injuste de conditionner l’APL à l’activité.

Dans l’hypothèse d’une fusion de l’APL qui deviendrait le « supplément logement » dans le RUA, l’argent serait directement versé aux bénéficiaires. En quoi cette modalité risque de davantage fragiliser les bailleurs sociaux ?

