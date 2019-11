25 propositions pour mieux territorialiser l’éducation

Education

La mission "territoires et réussite", consacrée aux secteurs de l'éducation prioritaire, qu'ils relèvent de la politique de la ville ou soient situés en milieu rural, a remis ses propositions aux ministres Blanquer, Denormandie et Attal le 5 novembre. Une concertation va être engagée à partir de ce rapport.

Lancée en septembre 2018, et pilotée par Ariane Azéma, inspectrice générale de l’Education nationale, et Pierre Mathiot, directeur de Sciences-Po Lille, la mission « territoires et réussite » a mené un gros travail d’évaluation des dispositifs d’éducation prioritaire, qu’ils concernent les territoires ruraux ou en politique de la ville. Il a été accompagné d’un travail d’analyse cartographique, qui a donné lieu à une nouvelle typologie des communes pour décrire le système éducatif.

Une nouvelle typologie des communes pour décrire le système scolaire

