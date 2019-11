Pourrait-on mettre en place un dispositif de service national environnemental ?

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

Publié le 06/11/2019 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

Citoyenneté et droits de l'homme

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Réponse du ministère de la transition écologique et solidaire : L’idée de développer un service national environnemental visant à faciliter l’engagement de nos jeunes concitoyens sur les questions environnementales est cohérente avec les objectifs que la France s’assigne pour assurer la transition écologique et répond à une aspiration exprimée par les jeunes Françaises et Français eux-mêmes.

Ce projet pourra se concrétiser dans le cadre du Service national universel (SNU), engagement fort du Président de la République, dont les modalités d’organisation ont été annoncées par le Premier ministre lors du Conseil des ministres du 27 juin 2018.

Le ministère de la transition écologique et solidaire prépare ainsi, avec le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en charge du pilotage de ce dossier, les projets d’organisation de la phase dite « de cohésion » du SNU, mais aussi des missions menées au service de l’intérêt général portant sur les questions environnementales.

La phase pilote du SNU, déployée en 2019, devrait permettre de tester ces projets en vue de leur généralisation ultérieure.