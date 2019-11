Gestion de crise : il faut mettre les collectivités au cœur du dispositif

Suite à l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, l’association Amaris qui représente une centaine de collectivités françaises abritant des sites Seveso fait le point sur les dispositifs de gestion et de communication de crise. Moyens d’alerte inadaptés, manque de coordination avec l’Etat, les communes n’ont pas toutes les cartes en main pour protéger leur territoire en cas de crise.

Risques naturels et technologiques

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Un nouvel accident sur un site Seveso et le débat sur la gestion des risques industriels et technologiques en France repart. Rappelons que les deux lois qui encadrent aujourd’hui la prévention du risque industriel et technologique découlent de l’explosion d’AZF à Toulouse en 2001. La loi Bachelot sur les risques du 30 juillet 2003 a aujourd’hui abouti à l’adoption de 381 plans de prévention des risques technologiques (PPRT) sur les 388 prescrits. Sur le volet gestion de crise, la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 a notamment instauré un plan communal de sauvegarde (PCS).