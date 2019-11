Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Le modèle fiscal des départements à reconstruire

Finances locales

Le modèle fiscal des départements à reconstruire

Publié le 07/11/2019 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la une, France

Olivier Le Moal / AdobeStock

La disparition des départements n’est plus d’actualité. Mais la perte des ressources de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu’ils subissent risque de chambouler leur fiscalité, non sans générer des difficultés et incertitudes.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Etat et collectivités locales

Fiscalité