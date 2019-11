Trésorerie des collectivités : comment utiliser cette cagnotte ?

Finances locales

Publié le 15/11/2019 • Par Clémence Villedieu • dans : France

Les collectivités remplissent leurs bas de laine, au risque de devoir y piocher pour participer au désendettement des finances publiques.

Le niveau de trésorerie du secteur public local atteint 60,6 milliards d’euros au 31 décembre 2018. Un record historique et une croissance continue depuis 2014. Les communes, qui ajoutent plus de 1 milliard par an dans leurs bas de laine, ont, du moins, pour les plus petites, accumulé ces réserves afin de réaliser leurs investissements de 2019. Pour le directeur des études de La Banque postale, Luc Alain Vervisch, « les départements, quant à eux, sont des gestionnaires prudents, ce qui se traduit souvent par une sous-estimation des prévisions de droits de mutation ». Les régions auraient bénéficié des taux à court terme négatifs du marché, « en empruntant de la trésorerie, elles font des placements », analyse-t-il.