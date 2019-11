Facebook, Twitter : prudence sur les réseaux en période préélectorale

Accueil

Publié le 05/11/2019 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

Les comptes Facebook et Twitter des collectivités doivent se limiter à une information neutre et objective et ne plus faire la promotion des réalisations ou de la gestion de la ville. La rareté des décisions de justice en matière d'utilisation des réseaux sociaux par les collectivités en période électorale oblige à une certaine prudence et à raisonner par analogie.

