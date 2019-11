Accueil

Actualité Culture

Actualité Culture Qui a dit que la réflexion sur le patrimoine est figée ?

Politiques culturelles

Qui a dit que la réflexion sur le patrimoine est figée ?

Publié le 05/11/2019 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Pictarena via Adobe Stock

La réflexion patrimoniale des élus et des professionnels évolue rapidement. Pour des raisons diverses et variées, le patrimoine n’est plus considéré comme un bien figé, dont la protection briderait le développement économique. Bien au contraire. Tour d'horizon en 5 tendances de fond qui traversent ce secteur.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Conservation du patrimoine

Développement local

Politiques culturelles

Tourisme

Urbanisme - aménagement