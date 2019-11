Des idées de nouveaux services foisonnent grâce à l’open data

Données intelligentes

Publié le 15/11/2019 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : Innovations et Territoires, Régions

Obligatoire pour les collectivités d’une certaine taille, l’ouverture des données leur inspire des projets de nouveaux services pour les usagers, les particuliers et les entreprises. L’offre se développe surtout autour des questions de transport et de mobilité. En offrant un libre accès à leurs données par le biais de plateformes, les collectivités permettent aux porteurs de projets de s’en saisir.

Chiffres-clés 191 jeux de données liés à la mobilité sont accessibles sur la plateforme « transport.data.gouv.fr », émanant de l’open data de 153 collectivités. Pour l’instant, 14 réutilisateurs se sont identifiés, parfois de façon anonyme, ce qui rend difficile le suivi des usages développés.

Tenues d’ouvrir leurs données depuis le 7 octobre 2018, les collectivités de plus de 3 500 habitants ou de plus de 50 agents sont encore loin d’avoir rempli leurs obligations. Pourtant, beaucoup réfléchissent déjà à l’étape suivante. C’est ainsi que de nouveaux services aux usagers font leur apparition. La métropole de Montpellier (31 communes, 465 100 hab.) et l’université de Montpellier expérimentent des capteurs d’humidité de l’air et du sol couplés avec des données météo pour savoir s’il est nécessaire d’arroser en fonction des prévisions. La métropole de Brest (8 communes, 208 900 hab.) propose, de son côté, de délivrer automatiquement aux entrepreneurs une autorisation d’occupation temporaire de l’espace public lors de travaux seulement avec leur numéro de Siret, par le biais de son API (qui permet à deux applications de communiquer entre elles) entreprises.

Avant de s’attaquer au déploiement de nouveaux services, la collectivité de Corse (330 500 hab.) s’est attachée à regrouper un gros volume de données. « Aujourd’hui, notre portail open data contient 400 jeux de données, qui vont au-delà de celles collectées en interne. Plus il y a aura de jeux de données ouvertes, plus cela suscitera d’intérêt et d’innovations », note Valérie Lust Serpaggi, cheffe de mission « données territoriales ».

Itinéraires, heures de passage

Au sein de la métropole de Brest, Arnaud Willaime, délégué à la transition numérique et l’un des chefs de projet « data », estime que 80 % des moyens engagés sur les systèmes d’information sont aujourd’hui engloutis par leur entretien. « Puisque seulement 20 % peuvent être consacrés au développement d’offres de services, nous avons fait le choix, peut-être singulier, d’ouvrir progressivement nos bases de données en priorisant celles qui font l’objet d’un cas d’usage ou d’une demande d’expérimentation », explique-t-il. Car les nouveaux services proposés aux usagers ne relèvent pas forcément des collectivités. Ils peuvent être développés par

