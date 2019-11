« Les collectivités ne sont pas dépassées par la révolution numérique »

[Interview] Gouvernance

Publié le 13/11/2019 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Antoine Courmont est responsable scientifique de la chaire « villes et numérique » de Sciences-po. Avec Patrick Le Galès, dans « Gouverner la ville numérique », ils démontrent que les institutions publiques ne sont plus déstabilisées par les nouveaux acteurs numériques. Une approche à rebours de l’idée d’une privatisation des villes.

Mettre en lumière les relations entre acteurs privés et publics au sein de la coconstruction du marché numérique urbain. Telle est l’ambition d’Antoine Courmont, responsable scientifique de la chaire « villes et numérique » de Sciences-po, et de Patrick Le Galès, sociologue, directeur de recherches au CNRS, doyen de l’école urbaine de Sciences-po, dans leur ouvrage « Gouverner la ville numérique » (1).

Ils s’appuient sur des études empiriques et analysent comment le numérique touche les acteurs, les politiques publiques et les parties prenantes de la gouvernance numérique. Celle-ci est définie comme un « processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux, d’institutions pour atteindre des buts discutés et définis collectivement, et donc agréger des acteurs, donner une direction à la ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier