En Suède, le privé s’allie au public pour mener la transition énergétique

Transition énergétique

Publié le 08/11/2019 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, Europe

La transition énergétique ne se fait pas de la même façon et à la même vitesse dans tous les pays membres de l'Union européenne. En Suède, qui est l'un des pionniers sur ces politiques, les collectivités montrent l'exemple. Mais les entreprises sont également très motrices et travaillent main dans la main avec les pouvoirs publics. Reportage nourri d'un long entretien avec Svante Axelsson, coordinateur national du projet « Suède sans énergies fossiles ».

Il débarque à grandes enjambées dans le hall de cet hôtel du centre-ville de Stockholm, un grand sourire aux lèvres et affublé d’une doudoune d’un orange très vif. Sans doute faut-il une telle énergie quand on est comme Svante Axelsson coordinateur national pour l’Etat du projet ambitieux « Suède sans énergies fossiles ». C’est l’un des axes clés de la stratégie décidée en 2016 et qui vise la neutralité carbone en 2050, et qui a même été ramenée à 2045 par une loi climatique de juin 2017. Comme bien souvent, rien de tout cela n’aurait été possible sans les démarches de collectivités pionnières qui ont lancé cette dynamique, comme celle de Växjö (89 000 habitants) qui s’est engagée dès 1991 à se débarrasser de ses carburants fossiles d’ici à 2030.