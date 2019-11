Rénovation énergétique : faut-il interdire la location des « passoires thermiques » ?

Baromètre des territoriaux

Publié le 12/11/2019 • Par Arnaud Garrigues • dans : Actualité Club Techni.Cités, France

Parce que votre opinion nous intéresse, La Gazette a constitué un panel de fonctionnaires territoriaux que nous interrogeons sur l'actualité des politiques publiques et du statut de la fonction publique. Cette semaine : faut-il interdire la location des « passoires thermiques » ?

Les territoriaux sont plus volontaires que les parlementaires qui ont eu à se prononcer sur les « passoires thermiques » dans le cadre de l’examen du projet de loi « énergie-climat », adopté le 11 septembre. Près des trois quarts des agents interrogés estiment qu’il faut empêcher la location de ce type de logements trop énergivores (classes « F » et « G » du diagnostic de performance énergétique). Un dispositif va être mis en place, obligeant un audit énergétique poussé à partir de 2022, puis, à partir de 2023, les habitations les plus énergivores (dont le seuil exact sera fixé par décret) seront qualifiées d’« indécentes » et ne pourront être louées. Une phase d’obligation de travaux est prévue en 2028 pour les logements « F » et « G », afin de leur faire atteindre au moins le niveau « E », sauf exceptions.