La ville de Caen s’appuie sur son budget pour moderniser son système de pilotage

Publié le 14/11/2019 • Par Clémence Villedieu • dans : France

Les activitéŽs de la ville de Caen ont éŽté cartographiŽées par politique publique. Le sport a ŽtŽ dŽclinŽ en sport amateur, de haut niveau, animations, Žéquipements, etc. Solveig de La Hougue, ville de Caen

La mise en place d'outils de pilotage transversaux et par politique publique aide les managers à définir leur projet de direction. Lancée par la ville de Caen, l’initiative est en partie élargie, avec le budget 2020, à ceux de la communauté urbaine et du centre communal d’action sociale. En s’appuyant sur le budget, les gestionnaires ont ouvert la porte au management par la performance fondé sur des indicateurs d’activité, des tableaux de bord, etc. Cette idée originale a été récompensée par un Prix de l'innovation Club finances - Afigèse 2019.