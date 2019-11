Climat : le gouvernement veut aider les territoires à s’adapter

Sous l’égide de la délégation à la prospective du Sénat, une conférence a été organisée le 31 octobre sur l’adaptation des territoires au changement climatique. Un sujet sur lequel le gouvernement promet d’accompagner les acteurs locaux.

Les politiques d’adaptation prennent du galon. Il ne s’agit plus seulement d’atténuer l’ampleur du changement climatique, mais aussi d’y faire face. « Nous sommes dans une situation où l’adaptation à un monde nouveau est devenu incontournable », a souligné le sénateur Ronan Dantec en ouverture de la conférence qu’il organisait avec les think tanks Terra Nova, I4CE et l’Iddri. A cette occasion, Elisabeth Borne est venue présenter les priorités de l’Etat pour « passer à la vitesse supérieure » dans ce domaine.

La ministre de la Transition écologique et solidaire a demandé aux services de l’Etat un ...