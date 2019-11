Rupture conventionnelle : toujours pas de montant, mais des indices

[TRIBUNE] RÉFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE

Publié le 04/11/2019

Pris en application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, un projet de décret sur la procédure de rupture conventionnelle a été présenté le jeudi 24 octobre. A cette occasion, Lorène Carrère, avocate au Cabinet Seban & associés, s'interroge sur le montant de l’indemnité qui sera versée au fonctionnaire.

Les services RH sont assaillis de demandes : qu’en est-il de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires, et quelles en sont les conditions financières ?

Il s’agit en effet d’une des dispositions les plus innovantes de la loi de transformation de la fonction publique, que les parlementaires ont adoptée sans quasiment rien modifier au projet de loi du gouvernement, et aussi l’une des plus symboliques puisqu’elle transpose au secteur public un mécanisme du secteur privé.

Le principe en est simple : au terme de la signature d’une convention avec son employeur, le fonctionnaire – ou l’agent contractuel en contrat à durée indéterminée – en contrepartie de la perte de son emploi, perçoit une indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) ainsi que le chômage.

La loi en revanche a renvoyé à un décret en Conseil d’Etat l’élément essentiel de la rupture conventionnelle, à savoir le montant de l’indemnité qui sera versée au fonctionnaire. Et c’est bien la question qui est actuellement sur toutes les lèvres.

Or la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a présenté le 24 octobre dernier son projet de décret sur la procédure de rupture conventionnelle dont il ressort principalement qu’elle est initiée par un courrier recommandé avec accusé réception, qu’un entretien préalable doit être tenu au moins huit jours après sa réception qui doit prévoir les éléments essentiels de la rupture, et auquel un représentant syndical peut assister.

La convention sera signée au moins huit jours francs après cet entretien, et devra prévoir la date de cessation des fonctions qui ne peut être inférieure à 16 jours francs, ainsi que le montant de l’ISRC. La procédure est donc clairement posée, mais toujours pas de précision sur le montant de l’ISRC, qui est renvoyé à un décret ultérieur.

Pour autant, des indices ressortent de différents textes et permettent de se faire une idée.

En premier lieu, le document de travail accompagnant le projet rappelle qu’il y aura un montant plancher de l’ISRC et précise que ce dernier sera fixé en s’inspirant des modalités de calcul de l’indemnité de licenciement du secteur … privé ( !)

L’ISRC minimum sera donc inférieure à l’indemnité de licenciement qui aurait été perçue par un contractuel, puisque pour mémoire, cette dernière est d’un quart de mois par année d’ancienneté en-deçà de 10 ans, et d’un tiers au-delà, alors qu’elle est d’une moitié de mois pour les 12 premières années et d’un tiers pour les suivantes dans le secteur public.

En revanche, aucune mention d’un montant maximum.

En deuxième lieu, il ressort du projet de loi de financement de la sécurité sociale que l’ISRC sera exonérée de CSG et de CRDS dans la limite de 81 048 euros, mais qu’au-delà de 405 240 euros, elle sera assujettie dès le premier euro.

De la même manière, le projet de loi de finances prévoit que l’ISRC est exonérée de l’impôt sur le revenu dans la limite de 243 144 euros.

On pourrait donc penser que l’indemnité puisse atteindre des sommes particulièrement élevées, ce qui rendrait ce dispositif d’autant plus intéressant.

Mais, d’une part, il s’agit en réalité uniquement de la reprise des seuils existant dans le secteur privé et non de seuils adaptés au secteur public, et on peut d’ailleurs se demander quelle collectivité territoriale serait prête à verser plusieurs centaines de milliers d’euros.

D’autre part, le gouvernement avait déjà prévu, par un amendement finalement rejeté, que l’ISRC serait d’un montant maximal de 80% de l’indemnité volontaire de départ, soit 19 mois de salaire. Une estimation rapide, sur des rémunérations hautes de la fonction publique, arrive à moins de 150 000 euros, soit un montant bien inférieur aux seuils d’exonération d’impôt et de cotisations sociales.

Mais il ne faut pas oublier qu’outre l’ISRC, l’employeur devra verser le chômage à l’agent : la mesure sera en réalité excessivement coûteuse, et on comprend mieux pourquoi dans son étude d’impact le gouvernement envisageait seulement la signature de 2 000 conventions de rupture conventionnelle, chiffre en décalage complet avec l’attente des fonctionnaires.

