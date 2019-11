« L’emploi, grand oublié du plan Nos campagnes territoires d’avenir »

Ruralité

Publié le 08/11/2019 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Laurent Chalard, docteur en géographie de l’université Paris 4 - Sorbonne, revient sur le contenu du plan gouvernemental « Nos campagnes, territoires d’avenir ». Il regrette deux impensés : l’emploi et le gel de la fermeture des services publics.

Dans quel contexte s’inscrit ce plan et que dit-il du lien entre l’Etat et les territoires ?

On peut considérer que le gouvernement a compris qu’une partie du territoire français, en particulier les zones rurales, connaît des difficultés et qu’il fallait y répondre de façon spécifique, ce qui n’avait plus été fait depuis très longtemps. On peut remonter au milieu des années 1990 et à Charles Pasqua ou à Dominique Voynet (1)). Depuis, il n’y avait plus eu d’action majeure pour l’ensemble de l’espace rural. Ceci étant, la plupart des mesures de ce plan figuraient déjà dans les cartons du quinquennat de François Hollande. La logique reste celle de la poursuite et de l’approfondissement d’une réflexion déjà engagée par le gouvernement précédent.

Il ne constitue donc pas un changement de paradigme ?

Non, et l’on a plutôt l’impression d’avoir affaire à un