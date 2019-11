Vers une version 2 des contrats de ruralité

Politiques publiques

Publié le 05/11/2019 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Les contrats de ruralité ont été plébiscités par les intercos et les pays. Reste à améliorer leur fonctionnement et leur financement.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Institués dans le prolongement du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016, faisant suite à une proposition de loi sénatoriale, les contrats de ruralité se voulaient une sorte de jumeau des contrats de ville. Ils rompaient avec la méthode de l’appel à projets, puisqu’ils partaient des projets des territoires. Ils visaient à mettre autour de la table collectivités – le porteur du contrat devait être l’intercommunalité, le pays ou le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) -, Etat et éventuellement région et département pour formaliser une stratégie assise sur un projet de territoire, avec des financements à la clé.

La question du financement

Rapidement, le dispositif connaît un franc succès puisque, selon le rapport d’évaluation produit en mars par l’Assemblée des ...