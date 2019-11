Politiques publiques

Publié le 04/11/2019 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

La crise des "gilets jaunes" a accéléré la prise de conscience, au plus haut niveau de l'Etat, d'une indispensable prise en compte des problématiques des territoires ruraux, point faible des politiques publiques. Le Premier ministre a lancé le plan "Nos campagnes, territoires d'avenir" ; les élus ruraux veulent être optimistes, et attendent des actes.

Chiffres-clés 22,4 millions de Français vivent en zone rurale, soit 35 % de la population. A noter, une augmentation de 101000habitants par an sur ces territoires. 18,4 % : c’est la part des emplois industriels dans les territoires ruraux, contre 11,5% sur le reste du territoire.

L’idéologie de la « métropolisation », à l’œuvre dans les politiques publiques depuis une vingtaine d’années, a-t-elle fait long feu ? Le « grand soir » des campagnes est-il enfin venu ? Ces questions étaient au centre des débats du premier « parlement rural français », organisé par l’Association nationale Nouvelles Ruralités (ANNR) à Nevers, les 15 et 16 octobre.

Aucun financement ne figure dans le plan gouvernemental

La crise des « gilets jaunes » a été un signal d’alarme retentissant pour le gouvernement et le président de la République, alors que les associations d’élus ruraux sonnaient l’alerte depuis plusieurs mois. La mission « Agenda rural », confiée à cinq élus de terrain, a été un premier signe d’espoir pour elles. Remis fin juillet à Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires, le rapport de la mission fait état de 200 propositions touchant à tous les domaines, avec un fil conducteur : sortir de la logique du handicap dans laquelle les territoires ruraux sont enfermés, en renvoyer une image positive, synonyme de dynamisme et d’innovation, et affirmer leur complémentarité avec les métropoles.

Attendu au tournant, le Premier ministre, Edouard Philippe, a présenté le 20 septembre à Eppe-Sauvage (Nord), lors du congrès de l’Association des maires ruraux de France (AMRF), son plan intitulé « Nos campagnes, territoires d’avenir », annonçant 173 mesures inspirées pour partie de l’Agenda rural. Seules une cinquantaine d’entre elles sont reprises de ce document. On y trouve un plan de soutien aux petits commerces, la création de nouvelles licences IV et de 1 000 cafés, 15 000 services civiques répartis dans les territoires ruraux, 150 tiers-lieux déployés, la revitalisation des centres-bourgs poursuivie, les contrats de ruralité renouvelés… Le panier est bien plein, mais aucun financement ne figure dans le plan, et certaines mesures avaient déjà été annoncées par ailleurs.

Entre espoir et vigilance

« J’attends, en espérant que le modèle va changer. On ne va pas crier avant d’avoir mal, mais on reste vigilants », résume Dominique Dhumeaux, membre de la mission « Agenda rural » représentant l’AMRF, et maire (SE) de Fercé-sur-Sarthe (600 hab. , Sarthe). Car sous le précédent quinquennat, les comités interministériels à la ruralité s’étaient succédé, sans grand succès. Selon Pierre Jarlier, maire (Parti radical) de Saint-Flour (6 500 hab., Cantal), lui aussi membre de la mission « Agenda rural » en tant que représentant de l’Association des petites villes de France, « pour la première fois depuis longtemps, la ruralité est dans le faisceau d’action du gouvernement, il faut en profiter ».

Patrice Joly, président de l’ANNR et sénateur (PS) de la Nièvre, se dit « plutôt satisfait. Reste à voir quels seront les moyens juridiques, financiers et ceux des opérateurs de l’Etat, pour mettre en œuvre le plan. Les principales mesures avec un coût financier que nous avions proposées n’ont pas été reprises, par exemple sur les mobilités ».

Nouvelle logique ?

Alors y a-t-il un véritable changement de paradigme ? Les territoires ruraux vont-ils enfin reprendre une place réelle dans les politiques publiques ? Le député (PCF) de l’Allier, Jean-Paul Dufrègne, corapporteur d’une mission d’information sur l’accès aux services publics dans les territoires ruraux, dont le rapport a été présenté le 10 octobre, se montre sceptique : « Cela fait longtemps que je milite pour une loi d’orientation pour les territoires ruraux. Des mesures, on en propose depuis des années, y compris dans notre rapport, mais on a beaucoup de mal à agréger tous ces éléments pour en faire un véritable projet pour les territoires ruraux, et à se projeter sur leur avenir. J’ose croire qu’il y a une volonté de comprendre comment fonctionnent les territoires ruraux, mais on va jouer petits bras car il n’y a pas les moyens nécessaires pour faire ce choc de transformation indispensable, pour faire du catalogue un véritable projet. »

Une première réunion a eu lieu début octobre à Matignon pour la mise en œuvre de l’agenda. Un comité ministériel associant les membres de la mission « Agenda rural » aura lieu tous les deux mois, et un comité interministériel tous les six mois. Un « bleu » ministériel a été envoyé à tous les ministères pour leur enjoindre de mettre en œuvre les initiatives annoncées. Reste à voir si le message descendra jusque dans les services centraux et déconcentrés de l’Etat… « Derrière le gouvernement, il y a les services, qui ont parfois du mal à suivre. C’est là que nous, élus ruraux, pouvons agir, et mettre la pression », juge Dominique Dhumeaux. Des premiers actes sont attendus rapidement. Le projet de loi sur les mobilités pourrait être un premier test : pour le moment, les territoires ruraux sont les grands oubliés du texte, il est encore temps d’y introduire en seconde lecture des moyens de financement.

Outil d’ingénierie

Le projet de loi de finances (PLF), en cours d’examen, sera l’un des autres enjeux. Le député (LREM) d’Indre-et-Loire, Daniel Labaronne, devrait porter des amendements pour la prorogation des zones de revitalisation rurale jusqu’au 31 décembre 2020 (solution acceptée par le gouvernement). Enfin, l’Agence nationale de la cohésion des territoires, présentée comme le nouvel outil d’ingénierie au service des collectivités les plus fragiles, et qui devrait être opérationnelle début 2020, va faire l’objet de toutes les attentions. Le PLF amendé devrait faire passer son budget de 50 à 150 millions d’euros. Ce serait un signal positif de la part du gouvernement.

3 questions à Jean-Paul Dufrègne, député (PCF) de l’Allier, corapporteur du rapport d’information sur l’évaluation de l’accès aux services publics dans les territoires ruraux Quelles sont les principales conclusions de la mission sur l’accès aux services publics dans les territoires ruraux ? Notre rapport, qui s’appuie sur l’analyse que la Cour des comptes a consacrée au même sujet, pointe le fait que la dématérialisation des services publics a accentué la fracture territoriale. On a oublié que tous les territoires n’étaient pas dotés du même niveau d’infrastructures numériques, et que tous les usagers n’étaient pas en mesure de s’y adapter. Dématérialisation ne doit pas rimer avec déshumanisation. Les maisons de services au public (MSAP) sont-elles une bonne solution ? Oui, mais les MSAP ne doivent pas être le moyen pour l’Etat de se débarrasser du sujet sur les collectivités. Il y a des préalables à leur développement : elles doivent être animées par des agents polyvalents d’accueil du public véritablement formés, et reposer sur un réseau d’interlocuteurs identifiés qui viennent les soutenir. Par ailleurs, on ne peut pas partir d’un nombre prédéfini de maisons à créer, il faut prendre comme préalable les besoins locaux, et ensuite, regarder les moyens qu’il faut y consacrer. Enfin, nous proposons une durée maximum de vingt minutes pour accéder à une MSAP depuis son domicile. Les schémas départementaux d’accessibilité aux services publics mis en place par le Commissariat général à l’égalité des territoires sont-ils utiles ? Oui, mais ils sont très disparates selon les territoires. Il faudrait prévoir leur opposabilité, et qu’ils soient mis en œuvre par les intercommunalités, en s’appuyant sur les communes. Car la commune doit rester le premier service public de proximité. Nous proposons également une réunion annuelle des différents acteurs du schéma d’accessibilité, notamment les communes, pour faire le bilan de ce qui fonctionne ou pas. Un autre point important, enfin, est le maintien de l’emploi public dans les territoires ruraux, il faut faire des redéploiements de postes là où sont les besoins.

Cet article est en relation avec le dossier