Appliquer la loi de transformation de la fonction publique dans la territoriale

Rencontre du Club RH - Bordeaux 26 novembre 2019

Publié le 04/11/2019 • Par La Rédaction • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

La Gazette des communes organise le 26 novembre prochain à Bordeaux une matinée sur la mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique dans la territoriale. L'occasion pour vous, lecteurs, de vous inscrire et de poser directement vos questions à nos invités: Olivier Dussopt, secrétaire d'Etat en charge de la réforme, Philippe Laurent, président du Conseil Sup', François Deluga, président du CNFPT, Michel Hiriart, président de la Fédération nationale des centres de gestion, de nombreux directeurs généraux de services, directeurs de ressources humaines et organisations syndicales.

Le Club RH de la Gazette des communes organise le 26 novembre prochain à Bordeaux une matinée sur la mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique dans la territoriale.

Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des comptes publics en charge de la réforme, Philippe Laurent, président du Conseil Supérieur de la fonction publique territoriale, François Deluga, président du CNFPT, Michel Hiriart, président de la Fédération nationale des centres de gestion, de nombreux directeurs généraux de services, directeurs de ressources humaines et organisations syndicales y interviendront et pourront répondre aux multiples questions que vous vous posez sur l’application de la réforme à la fonction publique territoriale.

La plupart des projets de décrets d’application seront alors connus et pourront être décortiqués lors des échanges avec les intervenants.

Vous pouvez d’ores et déjà envoyer vos questions par écrit à la rédaction sur l’adresse: rubrique-rh@lagazettedescommunes.com

La matinée sera l’occasion de revenir sur les conséquences de la loi sur le dialogue social, les outils managériaux et les nouveaux droits pour les agents. Et d’y voir un peu plus clair sur la nouvelle organisation de la territoriale entre le CNFPT et les centres de gestion.

