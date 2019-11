« Les négociations ont été âpres » entre le Sigeif et Enedis

Le Sigeif et Enedis ont paraphé un nouveau contrat de concession d’électricité. D’abord sceptique sur la durée proposée par l’opérateur (30 ans), le syndicat a accepté la proposition contre des garanties sur des investissements. La gouvernance partagée permettra par ailleurs au Sigeif de faire valoir l’intérêt des 63 communes franciliennes qu’il représente. Explications avec Christophe Provot, directeur général du Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (Sigeif).

Vous aviez jusqu’à 2024 pour signer un nouveau contrat avec Enedis. Pourquoi l’avoir fait dès aujourd’hui ?

Cela fait dix ans que nous négocions ce contrat. Et en réalité, on peut même considérer que les discussions n’ont jamais arrêté depuis que nous avons signé le précédent en 1994. Derrière un bout de papier, il y a la réalité du terrain et le paysage énergétique français a radicalement changé en vingt-cinq ans. EDF est devenue ERDF (aujourd’hui Enedis). La fourniture d’électricité s’est progressivement ouverte à la concurrence. Des directives européennes ont été ...