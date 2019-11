Sécurité civile

Les autoroutes désormais gratuites pour les pompiers en intervention

Publié le 07/11/2019 • Par Isabelle Jarjaille • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France

Les conventions signées entre les sociétés d'autoroutes et les services départementaux d'incendie et de secours instaurent la gratuité des péages pour les véhicules de secours. La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France estime le gain à environ 1 million d'euros par an.

