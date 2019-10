Conditions d’application de l’intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique

Logement

Un arrêté porte approbation de la convention nécessaire pour l’opérationnalisation du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, en ce qui concerne les avances et prêts consentis à titre collectif.

En effet, sa mise en œuvre nécessite de conclure une convention portant sur les conditions d’appel de la contre-garantie, les modalités d’indemnisation des sinistres et de reversement au fonds, les modalités de déclaration des sinistres à la SGFGAS et des contrôles effectués par la SGFGAS. Cette convention est conclue entre l’Etat, la SGFGAS et les organismes de cautionnement, et sont approuvées par le présent arrêté.