Reconnaissance faciale : ce que vous devez savoir avant d’expérimenter Alicem

Publié le 31/10/2019 • Par Laura Fernandez Rodriguez Mathilde Elie • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Depuis plusieurs semaines, l’application Alicem occupe les débats et suscite de nombreuses inquiétudes. Portée par le ministère de l’Intérieur, elle permettrait aux utilisateurs de s’authentifier pour pouvoir se connecter à certains services publics en utilisant la reconnaissance faciale… Alors que des collectivités territoriales pourraient être amenées à tester le dispositif, que faut-il savoir avant de se lancer ?

Portée par le ministère de l’Intérieur et l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), Alicem, pour « authentification en ligne certifiée sur mobile”, est présentée comme la “première solution d’identité numérique régalienne sécurisée” par la place Beauvau.

Basée sur la reconnaissance faciale pour s’assurer de l’identité des utilisateurs, elle vise à sécuriser la création de son compte via France connect, et donner accès, via un smartphone, à tout un ensemble de services publics dématérialisés – tous sont censés être dématérialisés d’ici 2022 -, en évitant un risque d’usurpation d’identité.

Ce marché a été confié pour la somme de 2,8 millions d’euros à la société néerlandaise Gemalto (rachetée par le mastodonte Thales pour la coquette somme de 4,8 milliards d’euros en avril 2019). Et, dans les mois qui viennent, l’Etat devrait chercher à faire appel à des collectivités territoriales volontaires pour expérimenter ce dispositif.



Concrètement, ça marche comment ?

