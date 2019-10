Quelle sera l’issue de la partie d’échecs qui se joue entre Toronto et Google ?

Ville intelligente

Publié le 31/10/2019 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : actus experts technique, France

C’est une passionnante partie d’échecs engagée outre-Atlantique, depuis 2017, qui pourrait connaître son dénouement : Waterfront Toronto, entité regroupant la Ville de Toronto, la province et l’Etat fédéral, devrait indiquer jeudi 31 octobre si elle souhaite poursuivre le projet d’aménagement du quartier de Quayside, confié à Sidewalk Labs, filiale de Google.

Sur l’échiquier, moult forces en présence se sont positionnées ces deux dernières années : une Ville qui se veut pionnière en matière de ville intelligente, un acteur privé qui promet un projet à la pointe de l’innovation, quelque 1 500 pages à l’appui, y compris sur des champs dépassant largement le projet initial, et une opinion publique qui a vu émerger en son sein une très forte opposition au projet, incarnée par la figure de Bianca Wylie, cofondatrice de l’Open Data Institute de Toronto.

Le projet Google a fait sa mue

« A quel prix et pour quelle raison une entreprise privée devient-elle un intermédiaire entre la population et son gouvernement, en termes de conception de notre mode de vie ? », estimait-elle ainsi sur CBC en juin dernier.

Craintes sur la privatisation de l’espace public, sur l’omniprésence des capteurs de données dans la ville, et sur l’utilisation qui en seraient générée… Au fil des mois, le « projet Google » a fait sa mue, pour tenter de coller aux attentes de ce qui constituerait une gouvernance inédite : Sidewalk Labs (1) a par exemple proposé la création d’un « Civic Data Trust », un tiers de confiance indépendant et responsable des données produites.

Avant de connaître l’issue de la partie – dont le résultat devait tomber jeudi 31 octobre -, la Gazette s’est penchée sur un document qui reflète bien les nombreux et nouveaux aspects auxquels ont été confrontés les acteurs publics canadiens dans ce dossier : il s’agit de la retranscription de l’audition de Dan Doctoroff, DG de Sildewalk Labs, ancien maire adjoint de New York, et de ses équipes, devant le comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la chambre des Communes canadienne.

Ce document de vingt pages, plus pièce de théâtre que partie d’échecs, rend compte d’une audition qui s’est tenue en avril dernier, à une période où la contestation était assez forte contre le projet de Google. Sidewalk Labs avait donc tout intérêt à y montrer patte blanche.

Une réglementation lacunaire

Lors de son audition, Dan Doctoroff indique : « nous considérons que ce projet constitue une

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Audition de Dan Doctoroff du 2 avril 2019 devant le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique (20 pages). Rapport du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique sur la protection des renseignements personnels et services gouvernementaux numériques (74 pages), juin 2019.

Cet article est en relation avec les dossiers