Alerte sur la vulnérabilité informatique de la smart city

Numérique

Publié le 08/11/2019 • Par Gabriel Thierry • dans : France, Innovations et Territoires

Avec l’émergence de la ville intelligente, les collectivités vont devoir redoubler de vigilance sur leur sécurité informatique. Les responsables de la sécurité des systèmes d’information des collectivités sont en première ligne. Hiérarchisation des menaces ou plan de maintenance adapté : les professionnels ont des réponses aux vulnérabilités numériques.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 12 000 sondes logicielles ont été installées dans les postes informatiques et les serveurs du réseau informatique de la métropole de Bordeaux. Une mission confiée à la start-up locale Tehtris. Ce radar, en place depuis deux ans, doit permettre de bloquer les menaces informatiques.

Piloter automatiquement les feux rouges pour mieux réguler la circulation décelée par des capteurs dans la chaussée ? Pourquoi pas. Mais encore faut-il être certain de la sécurité informatique de cet équipement sensible. Que se passera-t-il le jour où les feux tricolores d’une commune seront mis hors service par une personne malveillante ou un cryptolocker (1) ayant infecté le centre de contrôle ? Avec la montée en puissance de la ville numérique, la question de la sécurité informatique se pose encore plus crûment. Les collectivités jouent gros, que ce soit en termes de crédit auprès des habitants ou de dommages réels. Les responsables de la sécurité des systèmes d’information ( RSSI ) sont en première ligne face à ces menaces croissantes. « La protection de la signalisation ? C’est dans le top de notre hiérarchie des risques », indique ainsi Bruno Caudal, RSSI de la ville de Vannes (53 200 hab. Morbihan).

A Marseille (862 200 hab.), c’est la numérisation des chaufferies des écoles qui a été regardée de près il y a deux ans par le service de sécurité informatique de Jérôme Poggi. La perte de contrôle d’un tel équipement pourrait avoir de sérieuses conséquences, de l’absence de chauffage en hiver à une fournaise l’été. Un type d’incident à anticiper, d’autant plus que le protocole de communication utilisé permet un accès sans authentification. « Nous avons donc isolé chaque chaufferie afin de les sécuriser » par un contrôle physique des accès, explique Jérôme Poggi.

L’informatique industrielle inquiète les spécialistes. « La plupart de ces équipements regorgent de failles de sécurité facilement exploitables par des pirates, analyse Bruno Caudal. Les industriels privilégient des solutions clés en main faciles à utiliser et à déployer. » Absence de chiffrement des flux de communication, de cloisonnement du réseau, faiblesse des mots de passe, complexité des mises à jour ou manque de protection physique compliquent la tâche des professionnels.

Scénario catastrophe

Bornes qui interdisent l’accès à des rues, parcmètres, distributeurs de billets… Au-delà des très sensibles caméras de vidéosurveillance, de nombreux équipements jusqu’ici isolés sont peu à peu connectés aux réseaux informatiques des communes. Afin d’éviter un scénario catastrophe, « il faut maîtriser son patrimoine grâce à un plan de maintenance et de sécurité adapté, préconise Jean-Noël Olivier, adjoint à la directrice générale du numérique et des systèmes d’information de Bordeaux métropole [28 communes, 783 100 hab.]. C’est une gouvernance assez classique dans l’informatique, mais qui est encore peu pratiquée sur les équipements urbains. »

[60% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers