Santé au travail dans la fonction publique : pour une politique structurante et mieux dotée

Santé

Publié le 29/10/2019 • Par Solange Fréminville • dans : Documents utiles, France, Toute l'actu RH

Le rapport sur la santé au travail dans la fonction publique remis le 28 octobre au Premier ministre souligne l’ampleur de l’absentéisme pour raison de santé et la pénurie de médecins du travail dans le secteur public.

Le rapport sur la santé au travail dans la fonction publique a été remis lundi 28 octobre au Premier ministre Edouard Philippe, au terme d’une mission confiée le 6 mars à Charlotte Lecocq, députée du Nord – et auteur du rapport sur le même sujet dans le secteur privé, remis en août 2018 –, Pascale Coton, vice-présidente de la CFTC et vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, et Jean-François Verdier, ancien directeur de l’administration et de la fonction publique.

Ces derniers préconisent d’élaborer un plan santé au travail pour la fonction publique, confié à une délégation interministérielle chargée de piloter une politique à la hauteur des problèmes rencontrés.

Défaut de moyens de prévention

Car la situation est inquiétante : l’absentéisme pour

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers