Les réseaux patrimoniaux misent sur le tourisme durable

Publié le 29/10/2019 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Gordes (Vaucluse), un des Plus beaux villages de France ©Alexis BORG - stock.adobe.com

Sept réseaux de villes et de territoires labellisés pour leur patrimoine urbain ou rural se réunissent sous une bannière commune pour promouvoir un tourisme plus respectueux de l’environnement et des populations locales. Pour développer ce tourisme, qui se veut « buissonnier », leurs présidents respectifs ont créé le 24 octobre, à Paris, l’association France patrimoines et territoires d’exception.