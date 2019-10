Grand âge : Agnès Buzyn prône une contractualisation avec les départements

Personnes âgées dépendantes

Publié le 29/10/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : A la une, France

La ministre de la Santé veut favoriser l’implication des collectivités locales dans la mise en œuvre du plan de mobilisation nationale pour les métiers du grand âge, préconisé par Myriam El Khomri. Dans un rapport présenté le 29 octobre aux allures de plan de sauvetage tant la situation est « critique », l’ancienne ministre du travail propose d’intensifier la formation initiale et ouvre des pistes pour le futur projet de loi Grand âge et autonomie.

Environ 830 000 salariés soignent, accompagnent, soutiennent les personnes âgées, en établissements ou à domicile. Agnès Buzyn, ministre de Solidarités et de la Santé, avait confié le 3 juillet à l’ancienne ministre du travail, Myriam El Khomri, une mission sur l’attractivité des métiers du grand âge et de l’autonomie. Après 150 auditions et 80 heures de visite sur le terrain, cette dernière lui a remis son rapport le 29 octobre, en présence de sa successeure, Muriel Pénicaud et de la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, Sophie Cluzel.

Sombre diagnostic

Le diagnostic est sombre : le secteur est quasi « sinistré ». Aujourd’hui, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et surtout les services d’aide et accompagnement à domicile ...

