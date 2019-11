Prévenir la collision avec la faune

Environnement

Les diverses infrastructures de transport, indispensables pour l’activité et le dynamisme des territoires, sont à l’origine de collisions avec la faune, et plus généralement d’impacts sur les continuités écologiques. Des études et des diagnostics sont menés pour identifier les points noirs et diffuser des mesures de réduction.

