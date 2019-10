Reconnaissance faciale : la CNIL se prononce contre l’expérimentation en région PACA

Surveillance

Publié le 29/10/2019 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Le gendarme français de la protection des données personnelles estime que le dispositif devant être expérimenté dans deux lycées n’est « ni nécessaire, ni proportionné » aux buts poursuivis, à savoir fluidifier et sécuriser l’accès des bâtiments.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

C’est un revers pour deux projets de safe city , déclinaison sécuritaire de la smart city : la CNIL s’est prononcée contre une expérimentation de reconnaissance faciale dans deux lycées niçois et marseillais, à l’initiative de la région PACA ; elle a aussi donné un avertissement à la ville de Saint-Etienne concernant un dispositif d’écoute de l’espace public, selon une information de Télérama.

En région PACA, ce sont deux portiques ayant recours à la reconnaissance faciale, installés à l’entrée du lycée Les Eucalyptus à Nice et du lycée Ampère à Marseille, qui ont été examinés par la CNIL. Ce dispositif devait « permettre d’assister les agents en charge du contrôle d’accès aux lycées afin de prévenir les intrusions et les usurpations d’identité et de réduire la durée de ces contrôles », note l’autorité.

« Des risques majeurs d’atteinte à la vie privée et aux libertés individuelles »

Le verdict est tombé, dans

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers