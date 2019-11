In Sun We Trust : « Permettre aux administrés des collectivités d’éviter les arnaques »

En quatre ans l’entreprise In Sun We Trust a démontré sa place de tiers de confiance dans le déploiement de panneaux solaires. Elle accompagne 80 collectivités depuis la création du cadastre solaire jusqu’à l’installation finale.

Pourquoi le déploiement de panneaux photovoltaïques nécessite-t-il un tiers de confiance ?

Il y a encore trop peu d’installateurs honnêtes en France. On connaît tous des particuliers et des collectivités qui se sont fait avoir au moment de l’installation de leurs panneaux. On recense près de 10 000 arnaques chaque année et il nous est même arrivé que des collectivités nous demandent de travailler avec un installateur dont nous connaissions la tendance à pratiquer des tarifs excessifs. C’est pour cela qu’un tiers de confiance est important. Petit à petit, nous avons référencé les installateurs du territoire qui respectent les tarifs d’installation en fonction de l’équipement qu’ils mettent en place. Finalement, c’est assez simple car l’installation de panneaux solaires est une prestation ...