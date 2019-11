Roxana Maracineanu, ministre des Sports : « L’Etat ne se désengage pas des politiques publiques du sport »

[ENTRETIEN] Sport

La ministre des Sports répond aux inquiétudes liées à l’organisation territoriale de la nouvelle Agence nationale du sport. En particulier celles consacrées aux moyens affectés par l’Etat.

Chiffres-clés 2018 : Ministre des Sports.

Ministre des Sports. 2010 : Conseillère régionale (liste PS) d’Ile-de-France.

Conseillère régionale (liste PS) d’Ile-de-France. 1998 : Première française championne du monde de natation.

Première française championne du monde de natation. 1991 : Naturalisation française.

Naturalisation française. 1975 : Naissance à Bucarest (Roumanie).

L’organisation territoriale de la nouvelle gouvernance du sport s’arrête à l’échelle régionale. Comment est-elle envisagée aux échelons inférieurs ?

Par le biais de l’ ANS , nous souhaitons rapprocher les instances de gouvernance au plus près des bénéficiaires : les territoires, leurs habitants et les clubs. C’est le sens de la nouvelle organisation que nous portons. Celle-ci sera plus collégiale, avec les représentants des collectivités, du mouvement sportif et du secteur privé. Nous impulsons donc une dynamique nationale que nous souhaitons voir se mettre en place dans les territoires.

Alors oui, je ressens encore des questionnements et c’est naturel dans cette phase de déploiement. C’est pour cette raison que

