« Il faut bâtir des écosystèmes de réussite locaux pour les jeunes »

[Entretien] Education

Publié le 30/10/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Assignation à résidence, fragilités économiques, manque d’informations, difficultés de mobilité mais aussi absence de confiance en soi et autocensure… Dans « Les Invisibles de la République » (Robert Laffont, janvier 2019), écrit avec Erkki Maillard, Salomé Berlioux, 30 ans, a pour la première fois dirigé les projecteurs sur les jeunes de la campagne et des petites villes. Dont elle a fait partie. Après un parcours rural semé d’embûches qui l’a menée à Paris… et à deux masters, Sciences Po et Normale sup, la présidente-fondatrice de l’association Chemins d’avenirs, a été chargée le 10 septembre par le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, d’une mission sur l’égalité des chances de ces jeunes de la France dite « périphérique ».