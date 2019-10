Self data : un guide pour mettre les données personnelles à disposition des habitants

Données personnelles

Publié le 29/10/2019 • Par Gabriel Zignani • dans : Documents utiles, France

La Fing veut que les villes prennent un rôle central dans le partage des données personnelles des citoyens afin qu’ils en tirent des usages pour eux. Pour ce faire, elle a publié un "kit Self Data territorial" dans lequel elle décline toute une méthodologie. Etape par étape.

Entre octobre 2018 et septembre 2019, la Fing a mené une expérimentation nommée Self Data Territorial dans trois territoires : Nantes Métropole sur la transition environnementale, La Rochelle sur la mobilité durable, et le Grand Lyon sur l’action sociale.

Pour Daniel Kaplan, co-fondateur de la Fing, « l’objectif était d’explorer l’utilité potentielle du self data dans le cadre des territoires, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut s’y développer. Le self data est émergent et complètement à rebours de ce que les entreprises et les acteurs publics font aujourd’hui des données. Les résultats sont positifs. »

Une aventure qui s’est conclue par la publication d’un « kit self data territorial », qui veut être un guide (très complet) permettant à toute collectivité souhaitant implanter le self data sur son territoire, de pouvoir le faire aisément.

Les auteurs proposent différentes méthodologies, selon les

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Le kit self data territorial

Cet article est en relation avec le dossier