A Bordeaux, la stratégie pour attirer des talents dans le numérique a payé

Recrutements

Publié le 05/11/2019 • Par Hélène Lerivrain • dans : France, Toute l'actu RH

Attractivité financière, travail sur la marque employeur… autant de clés pour recruter sur des métiers en tension.

05

« C’est allé crescendo, relate Pascale Avarguès, directrice générale du numérique et des systèmes d’information de Bordeaux métropole. Il y a eu une prise de conscience des difficultés de recrutement en 2017, mais la situation s’est aggravée en 2018. Sur nos 300 postes, 57 étaient vacants. » En cause ? Des départs à la retraite non anticipés et un turn-over accéléré par un marché en tension. « On s’est trouvé dans une guerre totale sur les recrutements avec l’implantation à Bordeaux de grandes entreprises du numérique. Nous avions un départ de cadre par semaine et nous n’arrivions pas à recruter », complète Eric Ardouin, directeur général des services. Une fois l’alerte rouge enclenchée, l’enjeu était donc très clair : « Se démarquer pour attirer les talents et les ...