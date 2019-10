Sécurité : un plan d’action pour les cathédrales

Patrimoine

Publié le 28/10/2019 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles

Dans le sillage de l’incendie de Notre-Dame de Paris, survenu le 15 avril dernier, le ministère de la Culture a réalisé un état des lieux des systèmes de sécurité des 89 édifices cultuels (dont 86 athédrales) dont il est propriétaire. Il en résulte un plan d‘action “sécurité cathédrales”, qui vise à dépasser les simples exigences réglementaires.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Au lendemain de la destruction partielle de Notre-Dame de Paris, beaucoup de maires et de conseillers municipaux en charge du patrimoine ont confié s’être rendus, le soir même de l’incendie, dans les églises, abbatiales, châteaux et autres sites patrimoniaux de leurs communes, pour s’assurer que tout y était normal. Un réflexe symptomatique de l’angoisse générée par l’incendie de l’édifice parisien.

Un plan « cathédrales » de 2 millions d’euros

Les élus des villes abritant une cathédrale ont désormais de la visibilité pour suivre l’état de leur joyau architectural grâce à une feuille de route et un tableau de bord : le plan d’action “sécurité cathédrales” élaboré par le ministère de la Culture (direction générale des patrimoines) en lien avec la Conférence des évêques de France et publié le 17 octobre.

Ce plan est doté de 2 millions d’euros, qui viendront s’ajouter aux 338 millions d’euros prévus par le projet de loi de finances 2020 pour l’entretien et la restauration du patrimoine.

Le document détaille les actions que doivent mettre en oeuvre les différents acteurs. Il inclut “les premiers retours d’expérience de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et les enseignements tirés des visites périodiques quinquennales d’évaluation sur le terrain par les conseillers sécurité successifs en charge de ce patrimoine, depuis janvier 1962”, expliquent les auteurs.

47 actions techniques

Outre les 47 actions techniques, le document revient sur les principales causes des incendies dans les monuments historiques et en particulier les cathédrales. Il rappelle les points de vigilance. Par exemple, la tenue d’un tableau de bord partagé et actualité, la nécessité de s’assurer du niveau de connaissances des différents acteurs concernés (représentants de l’Etat, ville, clergé…).