Création de la direction interministérielle du numérique (Dinum)

Numérique

Publié le 28/10/2019 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 25 octobre crée la direction interministérielle du numérique (Dinum) en lieu et place de la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication (Dinsic).

Il définit le système d’information et de communication de l’Etat, les missions de la direction interministérielle du numérique, ainsi que le champ d’action des directions ministérielles du numérique.

Il précise notamment que le système d’information et de communication de l’Etat est composé de l’ensemble des infrastructures et services logiciels informatiques permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker sous forme numérique les données qui concourent aux missions des services de l’Etat et des organismes placés sous sa tutelle.

La direction interministérielle du numérique quant à elle, oriente, anime, soutient et coordonne les actions des administrations de l’Etat visant à améliorer la qualité, l’efficacité, l’efficience et la fiabilité des services rendus par le système d’information et de communication de l’Etat. Elle conseille le Premier ministre et les ministres compétents sur la prise en compte du numérique dans les politiques publiques mises en œuvre par les ministères.