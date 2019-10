Mobilité

Publié le 28/10/2019

Pour garantir une mise en œuvre effective de l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs, un décret du 24 octobre fixe les dispositions réglementaires qui encadre les modalités de passation et d’exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs (services conventionnés).

Il rend ainsi applicable à ces contrats, indépendamment de leur qualification, les régimes réglementaires des contrats de concession et des délégations de service public prévus respectivement par le code de la commande publique et le code général des collectivités territoriales, sous réserve d’adaptations et d’aménagements.

Ce décret s’applique aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs pour lesquels un avis de concession aura été publié après sa publication . Il n’est pas applicable aux contrats attribués sans mise en concurrence à SNCF Mobilités dans le cadre de son monopole.