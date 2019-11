L’urbanisme circulaire bâtit la ville sur la ville

Pour limiter l’étalement urbain, l’urbanisme circulaire propose de bâtir une ville flexible capable de s’adapter en continu à l’évolution des pratiques. Intensifier les usages, reconvertir les lieux délaissés ou encore recycler les espaces non réemployables font partie des solutions simples et pertinentes à mettre en œuvre.

Par Clément Cygler et Sylvain Grisot de l’agence de conseil et d’innovation Dixit

6,9 % en 1992, 8,3 % en 2006, 9,4 % en 2015… Le pourcentage d’artificialisation des sols continue de progresser régulièrement en France, avec un rythme annuel compris entre 40 000 et 60 000 hectares. L’équivalent d’un département en une petite décennie ! Et ce, malgré un cadre réglementaire cohérent, héritage de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) qui luttait notamment contre l’étalement. Les impacts négatifs de cette croissance urbaine – souvent jugée peu nécessaire – sont ...