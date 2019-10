Le sondage qui redonne des couleurs aux fonctionnaires territoriaux

Fonction publique

Publié le 25/10/2019

Selon un baromètre IPSOS commandé par l’Association des administrateurs territoriaux de France, les Français plébiscitent les agents des collectivités. Ils souhaitent aussi que les ministères s’ouvrent à de nouveaux profils.

Qui a dit que les agents des collectivités n’ont pas la côte ? À en croire le baromètre IPSOS sur le service public local diligenté par l’Association des administrateurs territoriaux de France et rendu public le 25 octobre 2019, il n’en est rien. 81 % des personnes interrogées font confiance aux fonctionnaires publics locaux plutôt qu’aux agents de l’Etat pour « organiser les services publics là où ils habitent ». 78 % jugent leurs prestations de qualité. 77 % sont satisfaits en tant qu’usagers. N’en jetez plus !

Les Français souhaitent renforcer le service public local prioritairement dans trois domaines : les pompiers, les économies d’énergie et la petite enfance. Une liste dans laquelle l’éducation arrive au dernier rang, signe sans doute que l’opinion reste attachée à son caractère toujours majoritairement national.

Oui à la hausse des indemnités des maires

Au chapitre de la décentralisation, les personnes interrogées privilégient des transferts de compétences au profit des collectivités dans trois secteurs : le transport, le logement et l’environnement. Soit peu ou prou, les domaines évoqués à l’issue du grand débat par Emmanuel Macron au printemps. Le ministre des la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Jacqueline Gourault, qui peaufine ces temps-ci son projet de loi 3D, comme déconcentration, décentralisation et différenciation, sait à quoi s’en tenir. Plus girondins que jamais dans ce sondage, 86 % des Français militent pour que les régions puissent adapter les règlementations nationales au contexte local.

62% d’entre eux estiment ainsi que l’impôt doit rester le principal levier de financement des services publics locaux. Par ailleurs, 56 % d’entre eux disent « oui » à une hausse des émoluments des maires.

Les Français veulent décongestionner la haute fonction publique d’Etat. 84 % plaident ainsi pour que les postes importants dans les ministères soient réservés à des fonctionnaires qui ont une expérience du terrain. Une orientation qui, cela tombe bien, correspond précisément à celle de l’Association des administrateurs territoriaux de France présidée par Fabien Tastet.