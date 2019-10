La revitalisation des périphéries commerciales, le sujet de demain

Aménagement du territoire

Publié le 25/10/2019

Comment repenser les périphéries commerciales ? C'est l'exercice qu'a lancé le ministère de la Cohésion des territoires en novembre 2017, avec un appel à projets, pour lequel six collectivités ont été retenues. Le 16 octobre dernier, un séminaire de restitution des enseignements tirés de cette expérience était organisé à la Grande Arche de la Défense.

Il n’y a pas que les centres-villes qui ont besoin d’être redynamisés. Les périphéries des villes, zones d’accueil privilégiées pour les commerces « en boîte », et les centres commerciaux, montrent aussi des signes de faiblesse, avec des taux de vacance souvent plus élevés qu’en centre-ville. C’est pourquoi le réseau Commerce, ville et territoires, piloté par le ministère de la Cohésion des territoires, a souhaité lancé en novembre 2017 un appel à projets intitulé « Repenser la périphérie commerciale ».

Deux ans plus tard, le 16 octobre dernier, se tenait le séminaire de restitution de ce travail. Les réflexions ont été menées autour de cinq axes ...